Когда ждать потепления, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Заметил, что начало недели на Севере и Востоке будет холодным.

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В январе снова потеплеет

Кибальчич писал, что начало недели окажется холодным для жителей северных и восточных областей. Все из-за воздействия арктических воздушных масс.

Однако постепенно с середины недели произойдет повышение температуры на фоне циклонической деятельности и слабо выраженных атмосферных фронтов.

– отметил синоптик.

Добавил, что преобладание пониженного давления будет способствовать выпадению снега и мокрого снега во второй половине недели. В западных и южных областях местами дождь и туман. Кроме того, возможны туманы и налипание мокрого снега.

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Подробный прогноз на неделю