Когда ждать потепления, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Заметил, что начало недели на Севере и Востоке будет холодным.
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В январе снова потеплеет
Кибальчич писал, что начало недели окажется холодным для жителей северных и восточных областей. Все из-за воздействия арктических воздушных масс.
Однако постепенно с середины недели произойдет повышение температуры на фоне циклонической деятельности и слабо выраженных атмосферных фронтов.
– отметил синоптик.
Добавил, что преобладание пониженного давления будет способствовать выпадению снега и мокрого снега во второй половине недели. В западных и южных областях местами дождь и туман. Кроме того, возможны туманы и налипание мокрого снега.
Кстати Ударят ли еще в январе сильные морозы: синоптик удивил прогнозом до конца месяца
Подробный прогноз на неделю
- Днем вторника в северных и местных центральных областях ожидается снег, мокрый снег, на Западе местами с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5 – 12 метров в секунду. Днем от -2 до +3, впрочем, на Востоке еще до -7.
- В среду ожидается неустойчивая погода с осадками. Только в Приазовье, Крыму и Донбассе преимущественно сухо. Между тем на Западе днем умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега с переходом в дождь. Кое-где налипание мокрого снега, гололедица. На дорогах большинства областей гололедица. Ночью в Украине 4 мороза – 1 тепла, днем 1 мороза – 4 тепла. Впрочем, на Востоке и в Карпатах еще 7-13 мороза, днем 0 – 5.
- Неустойчивая погода со снегом, мокрым снегом и временами дождем удержится и 25 января. Кое-где возможно налипание мокрого снега, туманы, на дорогах гололедица. Днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью -3 мороза – 2 тепла, днем 1 – 6 тепла. Только на Востоке и в Каратах снова прохладнее. Ночью -8, днем около 0.
- В пятницу продолжится влияние атмосферных фронтов. Пройдут снег, мокрый снег, в Приазовье и Крыму с дождем. Кое-где опять налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью 2 мороза – 3 тепла, днем 1 мороза – 4 тепла.
- В субботу снова небольшой снег, мокрый снег, на Западе умеренные осадки. Также местами туман, на дорогах гололедица. Ночью 0 – 5 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.
- В воскресенье, 28 января небольшой снег, мокрый снег. На дорогах также гололедица. Ночью 1 – 6 мороза. В Карпатском регионе и на крайнем Севере 6 – 11 мороза. Днем 4 мороза – 1 тепла.