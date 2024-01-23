Коли чекати потепління, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Зауважив, що початок тижня на Півночі та Сході буде холодним.
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У січні знову потепліє
Кібальчич писав, що початок тижня виявиться холодним для жителів північних та східних областей. Усе через вплив арктичних повітряних мас.
Проте поступово з середини тижня відбудеться підвищення температури на тлі циклонічної діяльності та слабко виражених атмосферних фронтів,
– зазначив синоптик.
Додав, що переважання поля зниженого тиску сприятиме випаданню снігу та мокрого снігу у другій половині тижня. У західних та південних областях подекуди дощ і мряка. Окрім того, можливі тумани та налипання мокрого снігу.
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Детальний прогноз на тиждень
- Вдень вівторка у північних та місцями центральних областях очікується сніг, мокрий сніг, на Заході місцями з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 12 метрів на секунду. Вдень від -2 до +3, втім, на Сході ще до -7.
- У середу очікується нестійка погода з опадами. Тільки у Приазов'ї, Криму та на Донбасі переважно сухо. Тим часом на Заході вдень помірні, подекуди значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу з переходом у дощ. Подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вночі в Україні 4 морозу – 1 тепла, вдень 1 морозу – 4 тепла. Втім, на Сході та в Карпатах ще 7 – 13 морозу, вдень 0 – 5.
- Нестійка погода зі снігом, мокрим снігом і часом дощем утримається і 25 січня. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, тумани, на дорогах ожеледиця. Вдень місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі -3 морозу – 2 тепла, вдень 1 – 6 тепла. Лише на Сході й у Каратах знову прохолодніше. Вночі до -8, вдень близько 0.
- У п'ятницю продовжиться вплив атмосферних фронтів. Пройде сніг, мокрий сніг, у Приазов'ї та Криму з дощем. Подекуди знову налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вночі 2 морозу – 3 тепла, вдень 1 морозу – 4 тепла.
- У суботу знову невеликий сніг, мокрий сніг, на Заході помірні опади. Також подекуди тумани, на дорогах ожеледиця. Вночі 0 – 5 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла.
- У неділю, 28 січня, невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах також ожеледиця. Вночі 1 – 6 морозу. У Карпатському регіоні та на крайній Півночі 6 – 11 морозу. Вдень 4 морозу – 1 тепла.