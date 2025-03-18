Но будет ли резкое потепление, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда будет потепление

Синоптик рассказывала, что до конца этой рабочей недели ночные морозы все же останутся. Впрочем, после 20 марта они уже будут иметь тенденцию к ослаблению.

Кстати, несмотря на морозы ночью, днем температура будет плюсовой. Поэтому как только осадки прекратятся, конечно, весеннее солнышко будет достаточно интенсивно прогревать приземный слой воздуха.

Наталья Птуха также ответила, возможно ли резкое потепление до +20 градусов. Заметила, что по предварительным расчетам, не ожидается.

Просто после 20 марта уже идет тенденция к повышению,

– отметила синоптик.

Добавила, очень медленное, впрочем, возможно, уже стабильнее чем раньше.

Заметим, по обновленному прогнозу Укргидрометцентра, 20 марта ночью от +1 до -5 градусов, днем +5 – +10, а в юго-западной части уже до +13 градусов.

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Аномальное тепло в марте