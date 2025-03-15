Какой будет погода во второй половине марта – когда похолодает, ждать ли больших морозов и образования снежного покрова, и возможно ли снова резкое потепление до +20 градусов, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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С чем было связано аномальное тепло в начале весны

На этой неделе в Украине сильно пригрело, местами уже даже до +23 градусов. Погода больше напоминает лето, чем начало весны. С чем связано такое сильное потепление и насколько привычной для Украины является такая высокая температура в марте?

Такое тепло было связано с выносом теплой воздушной массы из южных широт. Несколько дней подряд у нас были интенсивные воздушные потоки, то есть ветер именно с юга, юго-запада. И поэтому действительно температурные показатели были очень высокие как для марта.

Такие значения присущи апрелю, даже его концу, а то иногда и маю. Например, 13 марта в Крыму было даже до +25 градусов. Средняя суточная температура также достаточно высокая, и она превысила норму на 7 – 11 градусов. А в Крыму было даже на 14 градусов выше климатической нормы для этой даты. Действительно, у нас были такие высокие, достаточно нетипичные значения.

Все это за счет вот этого выноса теплой воздушной массы из южных широт. Также у нас преимущественно не было активных атмосферных фронтов. Разве что только в четверг, 13 марта, по Западу и Северу началось их движение, поэтому пошли дожди. Но, например, на Юге их нет. Там еще больше влияло поле повышенного атмосферного давления.

Через Польшу проходил циклон, но все равно мы оставались в его теплом секторе. И атмосферные фронты с осадками не достигали южных регионов. Поэтому там были такие высокие показатели.



Несколько дней подряд в марте было тепло, как в апреле – мае / Фото иллюстративное Unsplash

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По климатическим характеристикам абсолютный максимум, который когда-либо фиксировали в марте, достигает +19 – +29 градусов. Так все же сейчас в марте были температурные рекорды?

Да, температурные рекорды, конечно, были. Мы ежедневно публиковали их на странице в фейсбуке по всем областным центрам, даже не по всем метеостанциям, потому что на многих западных метеостанциях, северных, центральных, иногда и в южных регионах были зафиксированы температурные рекорды.

Так, есть метеостанции, на которых максимальная температура в конкретный день в 2025 году оказалась самой высокой за всю историю наблюдений. То есть в прошлые годы в этой точке, например 12 марта, никогда не было таких показателей. В общем таких значений было очень много.

И они действительно были почти всю неделю. Поэтому да, настолько высокие температуры нетипичны для марта, ведь мы видим, что есть и рекордные показатели.

С чем это связано? Конечно, можем говорить, что влияние есть и от глобальных изменений климата. Но насколько он прямой, это еще, конечно, рано говорить. Нужна уже аналитика от ученых и климатологов по этому поводу. Но это такой очередной звоночек, что все же климат меняется, и различные такие проявления могут быть.

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В марте зафиксировали много температурных рекордов / Инфографики Укргидрометцентра

Когда будет снег в Украине и надолго ли

Будет ли резкое изменение погоды уже в ближайшие дни? Когда будет идти снег и возможно ли образование устойчивого снежного покрова?

Вот с сегодняшнего дня, 15 марта, в некоторых регионах ситуация будет меняться, циклон принесет более ощутимые погодные изменения.

Поэтому у нас 15 – 16 марта активные атмосферные фронты обусловят дожди в западных и северных областях даже с переходом в снег. Это Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская и Сумская области.

Там даже ожидаем временное образование снежного покрова. Высота от 3 до местами 10 сантиметров, не более. Местами, конечно, может быть налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Пока это достаточно локально, но все равно надо быть готовыми. Потому что особенно в марте все зависят от температуры, во время которой будут идти эти осадки. Если уже будет чуть ниже нуля, то, конечно, весь этот комплекс зимних явлений может быть в этих регионах.



В части областей образуется снежный покров / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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А возможны ли все же в ближайшие 10 дней сильные дожди или снегопады и когда прекратятся осадки?

Пока что готовимся к осадкам: особенно 15 марта в западных областях ожидаем сильный дождь, местами с мокрым снегом. В северных, днем и в центральных, областях будут умеренные дожди. На остальной территории – пока что Юг, Восток и частично Центр – без осадков сегодня.

16 марта в западных и северных областях возможен умеренный мокрый снег и дождь, в центральных и в большинстве южных областей также будут дожди. На остальной территории еще без осадков.

17 числа уже более спокойная ситуация. Впрочем, может быть небольшой снег и мокрый снег. На Юге и Востоке – с дождем.

Там уже будет перемещаться атмосферный фронт. Уже вот этот циклон, который сейчас 15 – 16 числа будет формировать погоду, отойдет. Зато с северо-запада будет двигаться атмосферный фронт, который может вызвать 17 числа небольшие осадки, преимущественно мокрый снег.

18 – 19 числа будет без существенных осадков, но достаточно прохладно. В дальнейшем, с 20 марта, уже ожидаем усиление антициклона, погоду без осадков и постепенное, достаточно медленное, но все же повышение температуры.



Сильный снег в Украине не ожидается / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Обратите внимание! Месячное количество осадков в марте ожидается в пределах 22 – 42 миллиметров (в Карпатах местами 50 – 74 миллиметра), что меньше нормы.

Будут ли еще сильные морозы этой весной

Когда в Украине снова похолодает, ударят морозы?

17 – 19 марта уже окончательно воздушные потоки сменятся на северо-западные. И на территорию Украины будет поступать с севера арктический воздух.

Произойдет снижение температуры. Ночью начиная с 17 числа температура составит даже -1 – -8 градусов местами по Украине. Днем 0 – +6 градусов.



Ощутимое похолодание ожидается с 17 марта / Фото иллюстративное Getty Images

Насколько нормальными являются такие большие перепады температуры почти на 20 градусов?

Перепады, конечно, в течение этой недели значительные. Но если мы подразумеваем, что это может как-то влиять на людей, то резким, очень аномальным считается перепад, например, более чем 10 градусов в течение 12 часов.

Впрочем, сейчас, когда синоптический процесс идет несколько дней, это нормально. Такие перепады температуры воздуха иногда наблюдаются, особенно в марте. Я еще в начале подчеркивала, чтобы это тепло не вводило нас в заблуждение, не расслабляло.

Потому что март – переходный месяц на стыке холодного и теплого сезонов. Ему могут быть присущи как такие высокие температуры, которые почти приближаются к летним, так и зимние проявления. В принципе, вот это мы наблюдаем из года в год. Ничего такого, чего-то очень чрезвычайного здесь нет. Просто такие погодные условия в марте бывают.



В марте возможна как довольно высокая температура, так и зимние проявления / Фото иллюстративное

А будут ли стабильные минусы днем или все же только ночные морозы?

Днем нет. Где-то локально может быть по Северо-Востоку или в Карпатском регионе около 0 градусов, но все равно до плюсовых значений будут подниматься столбики термометров.

То есть будет 0 – +5, 0 – +6 градусов. По Югу и Юго-Востоку вообще даже +5 – +10 градусов может быть 17 числа, немножко ниже только 18 – 19 марта.

Но возможны ли еще большие морозы – более 10 – 15 градусов?

Нет, -10 градусов не может быть. Ожидается только мороз -1 – -6 градусов, местами -8 градусов максимум, в зависимости от рельефа. То есть умеренные, не сильные морозы.

В принципе, в марте такая погода бывает. Но после таких "бонусных" недель с большими плюсами не хочется и сложно возвращаться к таким погодным условиям.



Сильных морозов уже не будет этой весной / Фото иллюстративное Unsplash

Когда снова придет потепление

Как долго будут морозы и когда снова ждать потепления?

Вот эти выходные и до 20 числа, даже до конца следующей рабочей недели, морозы ночью все же остаются. Хотя после 20 марта они уже будут иметь тенденцию к ослаблению.

А дневная температура все же, несмотря на эти морозы, будет плюсовой. Поэтому, как только осадки прекратятся, конечно, будет уже весеннее солнышко, и оно достаточно интенсивно будет прогревать приземный слой воздуха.



После 20 марта морозы ослабнут / Фото иллюстративное

Возможно ли после морозов на следующей неделе резкое повышение температуры до +20 градусов и более?

Пока что, по расчетам, которые есть на сегодня, не ожидается резкое потепление. Просто после 20 марта уже идет тенденция к повышению. Такое очень медленное, но надеемся, что уже более стабильное, чем сейчас.



Потепление будет постепенным в Украине / Фото иллюстративное Unsplash

Возможны ли в Украине ураганные ветры

На прошлой неделе некоторые СМИ со ссылкой на Ventusky писали, что Украину якобы может накрыть ураган. Возможны ли такие сильные ветры в Украине вообще и стоит ли доверять таким метеорадарам?

Прежде всего, мы такую терминологию вообще не используем и советуем всем СМИ также ее не использовать.

Ураганный ветер – это больше, чем 32 метра в секунду. У нас такие скорости практически не наблюдаются, разве что на высокогорье, но там это нормально, такое бывает довольно часто. Не надо аматорам анализировать вот эти карты, скажем так, профессиональные и из открытых источников на большой срок. Потому что потом это все не соответствует действительности, только вводит в заблуждение пользователей.



Ураганные ветры в Украине практически не наблюдаются / Фото иллюстративное

12 – 13 марта у нас было немного ветрено во время прохождения атмосферных фронтов. Особенно в Карпатском регионе были ощутимы такие порывы ветра. И вот в четверг, 13 марта, по Югу, центральным областям также проходил этот атмосферный фронт с порывами ветра. Но, в принципе, они все были в пределах 15 – 20 метров в секунду. Несколько больше на высокогорье Карпат, как я отмечала, но это везде I уровень опасности (желтый). 14 марта уже была более стабильная ситуация.

Конечно, во время прохождения атмосферных фронтов, которые у нас ожидаются 15 марта, определенное усиление может быть. Но пока только в Карпатах порывы прогнозируем, и то местами.

16 числа вообще более спокойно. Хотя с осадками, но ход этих атмосферных фронтов будет спокойнее, в пределах 5 – 10 метров в секунду, ведь ветер будет просто менять свое направление с северо-восточного на северо-западный.

В принципе, таких каких-то порывов не прогнозируем. Разве что 17 марта днем в западных областях может быть усиление до 15 – 20 метров в секунду.