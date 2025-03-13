Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра. Напомним, что 13 марта в Киеве несколько часов шел дождь.

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Киев еще ждет гроза, а в области она уже идет

Синоптики предупредили, что объявлен І уровень опасности, то есть желтый.

В ближайший час с сохранением ночью 14 марта грозы,

– написали в гидрометцентре в 20:30.

Жители Белой Церкви сняли первую в этом году грозу: смотрите видео

Что такое желтый уровень опасности

Считается, что такие условия создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса. По крайней мере так говорится в Руководстве по метеорологическому прогнозированию.

Во время желтого уровня опасности дождь значительный. Он может идти менее 12 часов, но уровень осадков может достигать 15 – 49 миллиметров.

Правила поведения во время грозы

Дома закройте все окна и двери, чтобы в помещении не было сквозняка. Не пользуйтесь электрическими приборами.

Не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями.

Не прячьтесь от ливня под деревом, избегайте металлических заборов, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач.

В лесу не прячьтесь от грозы на возвышении. Не бегайте и держитесь места, где низкие деревья, – лучше там, где растут ива, клен и кусты.

В поле найдите углубление в земле и присядьте там. Не открывайте зонтик, чтобы не притянуть разряд молнии.

Не купайтесь. Если вы в лодке – как можно быстрее доберитесь до берега.

Выключите мобильный, чтобы он не притянул молнию.

Во время грозы легко перепутать раскаты грома со взрывами или работой ПВО. Чтобы понять, в Киеве сейчас гром или взрывы, – смотрите интерактивную карту тревог.

Где сейчас тревога в Украине

На пятницу, 14 марта, прогноз погоды также обещает дожди.