Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Дожди в Украине

В ближайшие дни аномальное тепло будет по всей территории Украины. Впрочем, атмосферное давление постепенно будет снижаться. Во второй половине недели начнутся дожди различной интенсивности в большинстве областей. Также в отдельных населенных пунктах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможны туманы.

В понедельник ожидается теплая погода, без осадков. Ветер южного/юго-восточного направления, 5 – 10 метров в секунду.

Во вторник продолжится период аномально теплой и сухой погоды. Впрочем, на Западе уже ожидаются кратковременные дожди из-за атмосферных фронтов из Центральной Европы. Ветер в Украине южного направления, 7 – 12 метров на секунду, днем местами возможно усиление до 15 – 20 метров на секунду.

В среду, 12 марта, на Западе, Севере и в центральной части пройдут кратковременные небольшие дожди, днем в западных областях местами с грозами. На остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью четверга в западных, северных и местами восточных областях, днем на Юге (за исключением Крыма) кратковременные дожди. В остальных регионах без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

В пятницу, 14 марта, неустойчивая погода с кратковременными дождями ожидается уже по всей Украине. Днем в западных областях местами грозы. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров на секунду.

В субботу местами в Украине пройдут кратковременные дожди, на Левобережье днем возможны грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду, во время гроз порывистый.

В воскресенье, 16 марта, ночью на Востоке, Юге и Западе ожидаются небольшие кратковременные дожди. Днем в западных, южных и центральных областях под влиянием активного южного циклона будут умеренные, местами значительные осадки. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.