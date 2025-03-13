Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру. Нагадаємо, що 13 березня у Києві кілька годин ішов дощ.
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На Київ ще чекає гроза, а в області вона вже йде
Синоптики попередили, що оголошено І рівень небезпечності, тобто жовтий.
У найближчу годину зі збереженням вночі 14 березня грози,
– написали в гідрометцентрі о 20:30.
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Що таке жовтий рівень небезпеки
Вважається, що такі умови створюють певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу. Принаймні так ідеться в Настанові з метеорологічного прогнозування.
Під час жовтого рівня небезпеки дощ є значним. Він може іти менше 12 годин, але рівень опадів може сягати 15 – 49 міліметрів.
Правила поведінки під час грози
- Удома зачиніть всі вікна та двері, щоб у приміщенні не було протягу. Не користуйтеся електричними приладами.
- Не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями.
- Не ховайтеся від зливи під деревом, уникайте металевих парканів, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.
- У лісі не ховайтеся від грози на підвищенні. Не бігайте і тримайтеся місця, де низькі дерева, – краще там, де ростуть верба, клен та кущі.
- У полі знайдіть заглиблення в землі та присядьте туди. Не відкривайте парасольку, щоб не притягнути розряд блискавки.
- Не купайтеся. Якщо ви у човні – якнайшвидше дістаньтеся берега.
- Вимкніть мобільний, щоб він не притягнув блискавку.
Під час грози легко переплутати гуркіт грому з вибухами чи роботою ППО. Щоб зрозуміти, у Києві зараз грім чи вибухи, – дивіться інтерактивну карту тривог.
Де зараз тривога в Україні
На п'ятницю, 14 березня, прогноз погоди також обіцяє дощі.