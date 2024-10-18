Об этом в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха назвала дату потепления.

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Когда будет потепление

Эксперт рассказала, ночью 18 – 19 октября в Украине, кроме Юго-Востока, 20 октября даже кроме побережья морей, но там на поверхности почвы могут быть, а вот на большинстве территории заморозки ожидаются и в воздухе. Интенсивность 0 – -3 градуса.

Впрочем, днем, из-за прояснения, температура будет удерживаться в пределах +7 – +13 градусов. Только на Закарпатье до +16.

По прогнозу синоптиков, прохладная погода с ночными заморозками будет удерживаться в Украине до 20 – 21 числа. Далее ожидается определенный сдвиг в синоптических процессах. Немного изменится конфигурация воздушных потоков и несколько более теплая, относительно теплая воздушная масса по сравнению с той, которая есть сейчас, поступит на территорию нашего государства.

Надеемся, что где-то 21 – 22 числа заморозки будут отходить. Хотя, конечно, высоких значений температуры в ночные часы все равно не ожидаем. Будет в пределах +2 – +7 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

Также выразила надежду, что уже по крайней мере без заморозков, или если и будут, только на поверхности почвы и достаточно локально. В то же время эксперт добавила, что дневные максимумы в эти дни нас могут даже порадовать.

Потому что до +15 в принципе воздух может прогреваться, по крайней мере вот 23 – 24 числа более такая комфортная будет погода,

– сказала синоптик.

Впрочем, +20 градусов в Украине уже не ожидается. Разве что на Юге еще может пригреть до +18.

"Но не более. В общем это все равно будет поле высокого давления, более солнечная погода, достаточно комфортно. Бабьим летом это не назовешь, но можно отметить, что немножко такая комфортная октябрьская погода. Будет спокойно", – подытожила Птуха.