Где именно ждать заморозков, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Заморозки в Украине

Синоптик отметила, что ночью 18 – 19 октября в Украине, кроме Юго-Востока, 20 октября кроме побережья морей (там на поверхности почвы могут быть), на большинстве территории заморозки ожидаются и в воздухе. Интенсивность 0 – -3 градуса.

В то же время Наталья Птуха подчеркнула , что в дневные часы все же из-за прояснения температура будет удерживаться в пределах +7 – +13 градусов. Только на Закарпатье до +16.

Заморозки в Украине / Скриншоты из Укргидрометцентра

Заметим, позже в Укргидрометцентре уточнили: