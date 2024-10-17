Де саме чекати заморозків, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Заморозки в Україні
Синоптикиня зазначила, що вночі 18 – 19 жовтня в Україні, крім Південного Сходу, 20 жовтня крім узбережжя морів (там на поверхні ґрунту можуть бути), на більшості території заморозки очікуються й у повітрі. Інтенсивність 0 – -3 градуси.
Водночас Наталія Птуха наголосила, що в денні години все ж таки через прояснення температура буде утримуватися в межах +7 – +13 градусів. Тільки на Закарпатті до +16.
Заморозки в Україні / Скриншоти з Укргідрометцентру
Зауважимо, згодом в Укргідрометцентрі уточнили:
- вночі 18 жовтня у західних, північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях сильні заморозки (у повітрі) 0 – -3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий); в Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту 0 – -3 (І рівень небезпечності, жовтий).
- вночі 19 та 20 жовтня в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях сильні заморозки в повітрі 0 – -5 градусів (II рівень небезпечності, помаранчевий);
- у Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській області 19 жовтня на поверхні ґрунту (І рівень небезпечності, жовтий), 20 жовтня й у повітрі (II рівень небезпечності, помаранчевий) заморозки 0 – -3 градуси;
- на решті території 20 жовтня на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси (І рівень небезпечності, жовтий).