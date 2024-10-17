В Укргідрометцентрі говорять, що 18 – 19 жовтня будуть сильні заморозки. Вони охоплять більшість областей України.

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На Заході України заморозки

На під'їзді до Львова та і в самому Львові сильний туман, будьте уважні й обережні за кермом,

– написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Паморозь на машинах / Фото Ігоря Зінкевича

Відео, викладене депутатом, вражає: машини їдуть як у молоці, бо через туман погано видно дорогу.

У Львові та передмісті сильний туман: дивіться відео

Деякі користувачі мережі продемонстрували, що не були готові до заморозків, хоча синоптики й попереджали про них заздалегідь.

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Важливо! Будьте обачні на дорогах і стежте за прогнозом погоди! Це може врятувати вам та іншим людям життя!

Камери кореспондентів 24 Каналу також спіймали іній.

Жоржини вже ніби вкриті снігом / Фото Наталії Пристанської, 24 Канал

Осінньо-зимове листя напрочуд гарне / Фото Наталії Пристанської, 24 Канал

Зима потроху наближається / Фото Наталії Пристанської, 24 Канал

Цікаво, що погода цьогоріч така, що поряд з інеєм можна побачити і цілком зелене листя.



Більшість дерев ще зелені / Фото Вероніки Гавриленко, 24 Канал



Іній на траві / Фото Вероніки Гавриленко, 24 Канал