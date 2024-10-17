Про це заявили в Укргідрометцентрі. Синоптики сказали, коли й де саме будуть заморозки.

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Заморозки в Україні

Сильні заморозки очікуються в більшості областей нашої держави. Синоптики прогнозують до -3 градусів.

Вночі 17 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях, 18 – 19 жовтня в західних, північних та більшості центральних, 19 жовтня і південних областей сильні заморозки,
– зазначили в Укргідрометцентрі.

Додали, що це II рівень небезпечності, помаранчевий.

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Де будуть сильні заморозки / Скриншоти з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами на картах Укргідрометцентру, у частині областей заморозки очікуються також 20 і 21 жовтня. Зокрема, на Заході.

До речі, щонайменше до кінця тижня значне потепління в Україні поки не очікується.

Прогноз погоди на 17 – 21 жовтня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Погода на зиму в Україні

  • Метеорологиня Віра Балабух розповіла, що в Атлантиці утворюється досить потужний антициклон, який з субтропіків може виносити до нашої держави тепле повітря.
  • Так, за словами експертки, очікується, що середня температура повітря взимку буде на 1 – 2 градуси вищою за норму. Зокрема, може коливатися в межах +5 – -5 градусів.
  • Метеорологиня зауважила, тенденції останніх десятиріч вказують на те, що температура повітря взимку регулярно зростає. Цікаво, що найбільший ріст спостерігається у січні, коли температура тримається на рівні тої, яка зазвичай притаманна листопаду.
  • "Попри те, що більшість днів можуть бути з температурою в межах від -5 до +5 градусів, але цьогоріч і загалом можливі арктичні вторгнення. Багато чинників вказують на це. Це 2 – 3 дні, коли буде холодно. Але як показують розрахунки, зима цього року може бути теплою, такою ж, як минулого року", – наголосила Балабух.