Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха для NV.

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Водночас змінюється напрямок вітру: з західного на північний, а 16 – 17 жовтня на північно-східний, і буде надходити більш прохолодна повітряна маса, уточнила синоптикиня.

Можливі заморозки

Антициклон принесе заморозки на поверхні ґрунту, які 17 – 18 жовтня поширяться й на інші регіони.

"У ці ночі у західних, північних і навіть більшості центральних областей заморозки можливі і на поверхні ґрунту, і в повітрі", зазначає експертка.

При зміні погодних умов прогнозується різке зниження нічних температур – від +3 до +8 градусів тепла, а вдень від 0 до -5 градусів морозу. У Києві 17-18 жовтня очікуються заморозки на ґрунті, а на прилеглих територіях можливий розвиток заморозків у повітрі.

Ночі будуть холодними

"Дійсно холодні ночі будуть – буде ясно, без хмар, але тепло, яке накопичилось впродовж дня у приземному шарі атмосфери, відразу вивільнятиметься", – пояснила Птуха.

Очікується, що зниження температури не торкнеться південно-східного регіону, де нічні показники коливатимуться від +2 до +8 градусів тепла.

Протягом тижня денна температура по всій країні очікується в межах +7-13 градусів тепла. Синоптики зазначають, що, хоча з середи очікується збільшення кількості сонячних днів, сонячне світло не буде суттєво сприяти потеплінню температури.