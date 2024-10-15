Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила, що в Україні оголосили про 2 рівень небезпеки, тобто помаранчевий.
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Якої погоди чекати в Україні
Дістаємо пуховички та шарфики, бо вже від завтра (16 жовтня – 24 Канал) та протягом наступних трьох днів майже по всій Україні очікуються сильні заморозки 0 – 5 градусів (2 рівень небезпеки, помаранчевий),
– зазначили в ДСНС.
Зокрема, значно холодніше буде у:
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Полтавській,
- Дніпропетровській областях,
- північних і західних областях.
У Києві та області на заморозки будуть з 17 жовтня.
"Слідкуйте за погодою, особливо у гірській місцевості! Рятувальники Івано-Франківщини попереджають, що у зимові гори варто вирушати лише за сприятливих умов", – додали в ДСНС.
До речі, в Укргідрометцентрі попереджали, що з 16 до 19 жовтня заморозки прогнозують:
- 16 – 19 жовтня – на Заході,
- 17 – 19 жовтня – у північних областях, а також у Вінницькій та Черкаській областях,
- 18 – 19 жовтня – у Кіровоградській, Полтавській,
- 19 жовтня – у Дніпропетровській.
Температура повітря сягатиме від 0 до 5 градусів морозу.