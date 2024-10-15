Про це пише синоптик Ігор Кібальчич. Зазначається, що в Україні стрімко холодатиме, прогнозуються заморозки.

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В Україні очікується суха та холодна погода

Так, Ігор Кібальчич зазначає, що у другій половині тижня та на вихідних погодні умови будуть визначатися потужним та малорухомим антициклоном. Це означає, що опади припиняться, однак температура лишатиметься на досить низькому рівні. Особливо це стосується нічних та ранкових годин.

Синоптик повідомляє, що у більшості західних, північних та місцями центральних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до -3 градусів.

Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що 17 – 19 жовтня в Україні очікуються заморозки до -5 градусів. Вдень повітря переважно прогріватиметься до +3...+9, у південній частині – до +7...+12.

Водночас вже 20 – 21 жовтня можуть повернутися невеликі дощі, ймовірне підвищення температури на 3 – 6 градусів.