Про це розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. Водночас синоптикиня поспішила запевнити, що будуть дні з значними морозами.

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Вплив антициклону на Україну взимку

Віра Балабух зазначає, що в Атлантиці утворюється досить потужний антициклон, який із субтропіків може виносити до України тепле повітря. Очікується, що середня температура повітря взимку буде на 1 – 2 градуси вище за норму. Вона коливатиметься в межах +5...-5 градусів.

Синоптикиня додала, що тенденції останніх десятиріч вказують на те, що температура повітря взимку регулярно зростає. Зокрема, найбільший ріст спостерігається у січні, коли температура тримається на рівні тої, яка зазвичай притаманна листопаду:

Незважаючи на те, що більшість днів можуть бути з температурою в межах від -5 до +5 градусів, але цьогоріч і загалом можливі арктичні вторгнення. Багато чинників вказують на це. Це 2-3 дні, коли буде холодно. Але як показують розрахунки, зима цього року може бути теплою, такою ж, як минулого року,

– зазначає вона.

До слова, коли у жовтні очікувати похолодання, заморозки та "бабине літо" в інтерв'ю 24 Каналу дала відповідь синоптикиня Наталія Птуха. Ознайомитися з текстом ви можете за посиланням.