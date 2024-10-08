Зокрема, може випасти мокрий сніг. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Коли очікувати заморозки в Україні

Діденко розповіла, що в Україні 9 – 10 жовтня буде переважати суха та сонячна погода. Температура у ці дні буде коливатися від 18 до 24 градусів.

Втім, вже від неділі, 13 жовтня, в Україну прийде поступове похолодання, яке може принести із собою перший сніг.

Під завершення наступного тижня, з 17 – 18 жовтня, (похолодання – 24 Канал) може посилитися до заморозків та навіть подекуди мокрого снігу,

– розповіла Діденко.

Водночас синоптикиня зауважила, що цей прогноз є орієнтовним, тому інформація щодня буду уточнюватися.

Нагадаємо, що у Києві 6 жовтня під час зливи поширилися фото "смерчу". Втім, метеорологи пояснили, що кияни могли бачити локальні вихори з грозової хмари, які слабші й менш виражені, ніж смерчі.