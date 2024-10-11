Так, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, зниження температури до -1 очікується вже у неділю, 13 жовтня. Де саме очікувати на мороз, передає 24 Канал.

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Заморозки в Україні

У неділю, 13 жовтня, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій, Волинській та Рівненській області вночі очікується зниження температури до +1...-1 градусів.

Заморозки в Україні 13 жовтня 2024 року / фото Укргідрометцентру

Зокрема, у Львівській області через заморозки оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. У регіональному центрі гідрометеорології зазначають, що мороз може бути ще більше – аж до -3 градусів.

Додамо, що у західних областях у неділю переважно без опадів, лише у другій половині дня та ввечері місцями пройдуть дощі. Вночі та вранці очікується туман зі зниженням дальності видимості до 200 – 500 метрів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Також очікують заморозки вночі 12 жовтня у Волинській, Рівненській області – від 0 до 3 градусів морозу на поверхні ґрунту.