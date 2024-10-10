Про це повідомив Укргідрометцентр. Там, де температура повітря опуститься до -3 градусів, синоптики оголосили II рівень небезпечності, помаранчевий.

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Де будуть заморозки до -3 градусів

Синоптики попередили, що вночі 12 жовтня у Волинській, Рівненській області будуть заморозки від 0 до -3 градусів на поверхні ґрунту. Через це оголосили I рівень небезпечності, жовтий.



Де будуть заморозки 12 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Уночі 13 жовтня знову вдарять заморозки. За прогнозом синоптиків вночі у Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях будуть сильні заморозки 0 – -3 градуси. Однак мовиться не про поверхню ґрунту, а повітря.

Відтак, синоптики попередили про II рівень небезпечності, помаранчевий.



Де будуть заморозки 13 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Варто додати, що різкий спад температури буде 14 жовтня й на решті території країни. Так, вже з наступного тижня стовпчики термометрів опустяться до +5...+7 градусів. Вдень також буде відчутно прохолодніше – від +9 на Заході до +15 на Півдні й у деяких центральних областях.