Об этом сообщил Укргидрометцентр. Там, где температура воздуха опустится до -3 градусов, синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый.

К теме Интенсивные дожди накроют Украину уже на выходных: в каких областях будет лить

Где будут заморозки до -3 градусов

Синоптики предупредили, что ночью 12 октября в Волынской, Ровенской области будут заморозки от 0 до -3 градусов на поверхности почвы. Из-за этого объявили I уровень опасности, желтый.



Где будут заморозки 12 октября / Карта Укргидрометцентра

Ночью 13 октября снова ударят заморозки. По прогнозу синоптиков ночью в Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях будут сильные заморозки 0 – -3 градуса. Однако говорится не о поверхности почвы, а воздуха.

Поэтому, синоптики предупредили о II уровне опасности, оранжевый.



Где будут заморозки 13 октября / Карта Укргидрометцентра

Стоит добавить, что резкий спад температуры будет 14 октября и на остальной территории страны. Так, уже со следующей недели столбики термометров опустятся до +5...+7 градусов. Днем также будет ощутимо прохладнее – от +9 на Западе до +15 на Юге и в некоторых центральных областях.