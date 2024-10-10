Об этом на брифинге в Media Center Ukraine рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал. Эксперт сказала, когда ожидается похолодание.

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Когда будет похолодание

Синоптик отметила, что во многих областях, в частности, южных, большинства центральных и северных, метеорологическая осень еще так и не наступила.

Это когда несколько дней подряд средняя суточная температура ниже +15 градусов. У нас были такие дни, когда средняя суточная температура была +15 и ниже на отдельных метеостанциях, но чтобы в течение длительного периода, хотя бы 3 или 5 дней, – пока такого не было,

– объяснила Наталья Птуха.

В то же время отметила, что осень все же идет к своей середине. Все равно она наступит. Ожидается, что уже после этой недели, когда сейчас у нас будут высокие значения температуры дневные, снова комфортные, с солнышком.

То вот на выходных и после них уже будет более ощутимое и более стабильное снижение температуры. Показатели будут приближаться к осенним значениям,

– сказала синоптик.

Кстати, в Укргидрометцентре прогнозировали, что до пятницы дневные максимумы в Украине еще будут достигать +17 – +24 градусов.

Прохладнее только на Северо-Востоке. Там +14 – +19 градусов.