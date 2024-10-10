Про це на брифінгу в Media Center Ukraine розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал. Експертка сказала, коли очікується похолодання.

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Коли буде похолодання

Синоптикиня зазначила, що в багатьох областях, зокрема, південних, більшості центральних і північних, метеорологічна осінь ще так і не настала.

Це коли кілька днів поспіль середня добова температура нижча за +15 градусів. У нас були такі дні, коли середня добова температура була +15 і нижче на окремих метеостанціях, але щоб упродовж тривалого періоду, хоча б 3 або 5 днів, – поки такого не було,

– пояснила Наталія Птуха.

Водночас зауважила, що осінь все ж таки йде до своєї середини. Все одно вона настане. Очікується, що вже після цього тижня, коли зараз у нас будуть вищі значення температури денні, знову комфортні, з сонечком.

То ось на вихідних і після них уже буде більш відчутне й більш стабільне зниження температури. Показники будуть наближатися до осінніх значень,

– сказала синоптикиня.

До речі, в Укргідрометцентрі прогнозували, що до п'ятниці денні максимуми в Україні ще сягатимуть +17 – +24 градусів.

Прохолодніше лише на Північному Сході. Там +14 – +19 градусів.