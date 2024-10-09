Коли саме очікуються заморозки, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха на брифінгу в Media Center Ukraine.

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Коли будуть заморозки

За прогнозом синоптиків, уже наступного тижня в Україні можуть вдарити заморозки. Особливо висока їхня ймовірність у західних областях.

Наталія Птуха зауважила, поки що заморозки були досить локально. Ба більше, лише на ґрунті, навіть не в повітрі.

Після вихідних, коли пройде атмосферний фронт й буде перебудова атмосферних процесів на території України, вже більшість процесів і більшість повітряних мас надходитиме з Північного Заходу та Заходу.

Буде більш прохолодне повітря. Ось саме тоді, на наступному тижні, після 13 – 14 жовтня вже може бути ймовірність заморозків. Переважно це можуть бути західні області, Північ, Північний Схід,

– розповіла синоптикиня.

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Прогноз погоди на три доби

Укргідрометцентр також зробив прогноз погоди на три доби. Синоптики зазначили, що в Україні буде переважно без опадів. Тільки 11 жовтня в західних областях пройдуть помірні, вдень у північних областях невеликі дощі.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Втім, 10 жовтня на Заході місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +6 – +13 градусів. Однак 10 жовтня на Сході та Північному Сході країни +4 – +9 градусів.

Вдень +17 – +23. У п'ятницю на Півдні +21 – +26 градусів. У західних областях +13 – +18 градусів.

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Погода на місяць

Раніше синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що середня місячна температура повітря в жовтні передбачається в межах +7 – +13 градусів, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 31 – 67 міліметрів, у Карпатах подекуди 77 – 101, що в межах норми.