Когда именно ожидаются заморозки, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге в Media Center Ukraine.

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Когда будут заморозки

По прогнозу синоптиков, уже на следующей неделе в Украине могут ударить заморозки. Особенно высока их вероятность в западных областях.

Наталья Птуха отметила, пока заморозки были достаточно локально. Более того, только на почве, даже не в воздухе.

После выходных, когда пройдет атмосферный фронт и будет перестройка атмосферных процессов на территории Украины, уже большинство процессов и большинство воздушных масс будет поступать с Северо-Запада и Запада.

Будет более прохладный воздух. Вот именно тогда, на следующей неделе, после 13 – 14 октября уже может быть вероятность заморозков. Преимущественно это могут быть западные области, Север, Северо-Восток,

– рассказала синоптик.

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Прогноз погоды на трое суток

Укргидрометцентр также сделал прогноз погоды на трое суток. Синоптики отметили, что в Украине будет преимущественно без осадков. Только 11 октября в западных областях пройдут умеренные, днем в северных областях небольшие дожди.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Впрочем, 10 октября на Западе местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью +6 – +13 градусов. Однако 10 октября на Востоке и Северо-Востоке страны +4 – +9 градусов.

Днем +17 – +23. В пятницу на Юге +21 – +26 градусов. В западных областях +13 – +18 градусов.

Обратите внимание Следующая порция дождей, – синоптик сказала, когда в Украине снова будет лить

Погода на месяц

Ранее синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха в октябре предполагается в пределах +7 – +13 градусов, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 31 – 67 миллиметров, в Карпатах местами 77 – 101, что в пределах нормы.