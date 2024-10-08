Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Эксперт сказала, какой погоды ждать дальше, передает 24 Канал.

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Дожди прекратятся, будет потепление

Синоптик отметила, что в большинстве областей циклон уже со вторника начнет преобладать погода без осадков до пятницы, температурный фон несколько повысится.

Дождливый циклон будет отходить в северо-восточном направлении. Ночью он еще будет влиять на большинство районов Левобережья, днем разве что на Харьковщину и Сумщину.

Кое-где еще будет дождливо, но в дальнейшем уже в большинстве регионов следующие несколько дней будет преобладать погода без осадков. В середине недели будет влиять гребень с Юга. Следующую порцию осадков ожидаем уже в пятницу. С Запада будет поступать новый атмосферный фронт,

– рассказала Наталья Птуха.

Эксперт добавила, что во вторник на Северо-Востоке местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Впрочем, целом ветер в Украине будет преобладать западный, с переходом в ближайшие несколько дней на юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду.

В ночь на 8 октября Укргидрометцентр прогнозировал на Западе +3 – +8 градусов, на остальной территории Украины +6 – +12 градусов. Днем в пределах +16 – +21 градуса. Только на Севере, Северо-Востоке и в Карпатах будет прохладнее, в частности, +12 – +17 градусов.

Начиная со среды в ночные часы в пределах +4 – +11 градусов. Теплее по побережью морей, – +12 – +16 градусов. А вот в дневные часы из-за более солнечной погоды температура будет в пределах +17 – +24 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

В то же время добавила, немного прохладнее будет в среду на Северо-Востоке. Там еще +14 – +19 градусов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 8 – 12 октября / Скриншоты из Укргидрометцентра