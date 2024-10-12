Його прогнозують уже 14 жовтня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 13 – 15 жовтня

За даними синоптиків, мокрий сніг випаде днями на високогір'ї Карпат.

На високогір'ї Карпат вночі 14 жовтня та вдень 15 жовтня невеликий мокрий сніг, в решту часу без опадів; температура вночі та вдень близько 0,

– повідомили в Укргідрометцентрі.

В інших областях України також прогнозують опади.

Так, 13 – 15 жовтня у більшості областей пройдуть невеликі дощі. А от 13 жовтня на Лівобережжі – помірні та місцями значні.

Тим часом у західних областях переважатиме суха погода цими днями.

"13 жовтня вночі та вранці у західних областях туман, а у східних та 14 жовтня у західних та північних областях подекуди пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду", – додали синоптики.

Вони також прогнозують, що на Лівобережжі температура вночі буде 3 – 8 градусів тепла. А 14 жовтня на півдні країни температура повітря прогріється до 12 градусів.

Тим часом у західних областях 13 жовтня будуть сильні заморозки – від 0 до 3 градусів нижче нуля. Але вдень стовпчики термометра там показуватимуть 8 – 15 градусів тепла, у південній частині – навіть до 17.