Якщо у п'ятницю опади були переважно у західній частині країни, то вже наступного дня вони перемістяться у центральні регіони. Якою буде погода 12 жовтня згідно з прогнозом Укргідрометцентру, передає 24 Канал.

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Якою буде погода в регіонах України

Так, в Україні крім сходу та заходу, помірні, у більшості областей значні дощі. У центральних та південних областях подекуди грози.

Вітер південно-східний, на Правобережжі переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі у західних та східних областях опускатиметься до +3...+8. На решті території +9...+14, на півдні країни до +18. Вдень позначки термометра показуватимуть +17...+22, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях +11...+16. На високогір'ї Карпат вночі очікується +2...+7, вдень +6...+11.

Зверніть увагу! На Львівщині, Волині та Рівненщині на поверхні ґрунту заморозки 0...+3.

Якою буде погода в містах України

  • Київ +12...+14
  • Ужгород +14...+16
  • Львів +11...+13
  • Івано-Франківськ +11...+13
  • Тернопіль +11...+13
  • Чернівці +11...+13
  • Хмельницький +12...+14
  • Луцьк +11...+13
  • Рівне +12...+14
  • Житомир +12...+14
  • Вінниця +13...+15
  • Одеса +15...+17
  • Миколаїв +17...+19
  • Херсон +20...+22
  • Сімферополь +22...+24
  • Кропивницький +15...+17
  • Черкаси +12...+14
  • Чернігів +12...+14
  • Суми +16...+18
  • Полтава +18...+20
  • Дніпро +20...+22
  • Запоріжжя +20...+22
  • Донецьк +21...+23
  • Луганськ +21...+23
  • Харків +20...+22

Погода в Україні 12 жовтня 2024 року / карта Укргідрометцентру