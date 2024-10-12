Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Вона поділилася, якою ж буде погода протягом наступних семи днів.

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Якою буде погода наступного тижня

Так, вже з понеділка, 14 жовтня, Україна опиниться під впливом нового атмосферного фронту із заходу. Через країни Балтії у східному напрямку рухається циклон, який захопить і нашу країну.

Ми будемо у полі зниженого тиску, тому 14 – 15 числа переважатиме хмарна осіння погода, часом з невеликими дощами. Проте з 16 жовтня у більшості областей вже пануватиме антициклон, який забезпечить погоду у другій половині тижня переважно без опадів, проте підвищення температури малоймовірне,

– каже Птуха.

Протягом тижня буде доволі прохолодно, проте заморозків у першій його половині очікувати не варто. Щодо другої половини – варто уточнювати. Температура вночі на більшості території сягатиме +3...+8, вдень – до +8...+13, у південних регіонах +12...+17.

У вівторок та середу місцями варто очікувати невеликі дощі. Проте 15 жовтня на Півдні, вночі також у більшості західних та центральних областей, а вдень 16 жовтня і на Заході країни без опадів. Нічна температура становитиме +2...+8, вдень теплішатиме до +7…+13.

На високогір’ї Карпат вдень 15 жовтня та вночі 16 жовтня місцями невеликий мокрий сніг. Тут температура протягом доби – близько 0 градусів.

За попередніми прогнозами синоптиків, 17-19 жовтня в Україні очікується суха та холодна погода. Вже 20 жовтня можуть повернутися невеликі дощі, ймовірне підвищення температури на 3-6 градусів.