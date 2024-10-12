Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она поделилась, какой же будет погода в течение следующих семи дней.

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Какой будет погода на следующей неделе

Так, уже с понедельника, 14 октября, Украина окажется под влиянием нового атмосферного фронта с запада. Через страны Балтии в восточном направлении движется циклон, который захватит и нашу страну.

Мы будем в поле пониженного давления, поэтому 14 – 15 числа будет преобладать облачная осенняя погода, временами с небольшими дождями. Однако с 16 октября в большинстве областей уже будет господствовать антициклон, который обеспечит погоду во второй половине недели преимущественно без осадков, однако повышение температуры маловероятно,

– говорит Птуха.

В течение недели будет довольно прохладно, однако заморозков в первой его половине ожидать не стоит. Относительно второй половины – стоит уточнять. Температура ночью на большинстве территории будет достигать +3...+8, днем – до +8...+13, в южных регионах +12...+17.

Во вторник и среду местами стоит ожидать небольшие дожди. Однако 15 октября на Юге, ночью также в большинстве западных и центральных областей, а днем 16 октября и на Западе страны без осадков. Ночная температура составит +2...+8, днем будет теплеть до +7...+13.

На высокогорье Карпат днем 15 октября и ночью 16 октября местами небольшой мокрый снег. Здесь температура в течение суток – около 0 градусов.

По предварительным прогнозам синоптиков, 17-19 октября в Украине ожидается сухая и холодная погода. Уже 20 октября могут вернуться небольшие дожди, вероятное повышение температуры на 3-6 градусов.