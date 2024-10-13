Вже цього тижня подекуди температура опускалася до -3 градусів. Однак найближчим часом показники термометра вкотре здивують українців. Коли саме очікувати сильні заморозки, передає 24 Канал.

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Заморозки в Україні

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що протягом тижня 14 – 20 жовтня буде справжня осіння прохолода. Вона зазначає, що у першій половині заморозків точно не буде.

Проте, за попередніми прогнозами синоптиків, 17 – 19 жовтня в Україні очікується суха та холодна погода. Вночі можливі сильні заморозки 0...-5 градусів. Вдень повітря переважно прогріватиметься до +3...+9, у південній частині – до +7...+12.

Водночас вже 20 – 21 жовтня можуть повернутися невеликі дощі, ймовірне підвищення температури на 3 – 6 градусів.

Додамо, що на високогір’ї Карпат вдень 15 жовтня та вночі 16 жовтня місцями невеликий мокрий сніг.