Уже на этой неделе кое-где температура опускалась до -3 градусов. Однако в ближайшее время показатели термометра в очередной раз удивят украинцев. Когда именно ожидать сильные заморозки, передает 24 Канал.

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Заморозки в Украине

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в течение недели 14 – 20 октября будет настоящая осенняя прохлада. Она отмечает, что в первой половине заморозков точно не будет.

Однако, по предварительным прогнозам синоптиков, 17 – 19 октября в Украине ожидается сухая и холодная погода. Ночью возможны сильные заморозки 0...-5 градусов. Днем воздух преимущественно будет прогреваться до +3...+9, в южной части – до +7...+12.

В то же время уже 20 – 21 октября могут вернуться небольшие дожди, вероятное повышение температуры на 3 – 6 градусов.

Добавим, что на высокогорье Карпат днем 15 октября и ночью 16 октября местами небольшой мокрый снег.