Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в Украине объявили о 2 уровне опасности, то есть оранжевый.
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Какой погоды ждать в Украине
Достаем пуховики и шарфики, потому что уже завтра (16 октября – 24 Канал) и в течение следующих трех дней почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки 0 – 5 градусов (2 уровень опасности, оранжевый),
– отметили в ГСЧС.
В частности, значительно холоднее будет в:
- Винницкой,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Полтавской,
- Днепропетровской областях,
- северных и западных областях.
В Киеве и области заморозки будут с 17 октября.
"Следите за погодой, особенно в горной местности! Спасатели Ивано-Франковской области предупреждают, что в зимние горы стоит отправляться только при благоприятных условиях", – добавили в ГСЧС.
Кстати, в Укргидрометцентре предупреждали, что с 16 до 19 октября заморозки прогнозируют:
- 16 – 19 октября – на Западе,
- 17 – 19 октября – в северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях,
- 18 – 19 октября – в Кировоградской, Полтавской Полтавской,
- 19 октября – в Днепропетровской.
Температура воздуха будет достигать от 0 до 5 градусов мороза.