Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в Украине объявили о 2 уровне опасности, то есть оранжевый.

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Какой погоды ждать в Украине

Достаем пуховики и шарфики, потому что уже завтра (16 октября – 24 Канал) и в течение следующих трех дней почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки 0 – 5 градусов (2 уровень опасности, оранжевый),
– отметили в ГСЧС.

В частности, значительно холоднее будет в:

  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Полтавской,
  • Днепропетровской областях,
  • северных и западных областях.

В Киеве и области заморозки будут с 17 октября.

"Следите за погодой, особенно в горной местности! Спасатели Ивано-Франковской области предупреждают, что в зимние горы стоит отправляться только при благоприятных условиях", – добавили в ГСЧС.

Кстати, в Укргидрометцентре предупреждали, что с 16 до 19 октября заморозки прогнозируют:

  • 16 – 19 октября – на Западе,
  • 17 – 19 октября – в северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях,
  • 18 – 19 октября – в Кировоградской, Полтавской Полтавской,
  • 19 октября – в Днепропетровской.

Температура воздуха будет достигать от 0 до 5 градусов мороза.