По данным синоптиков, они будут сильными. Об этом пишет Укргидрометцентр.
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Украину ожидают заморозки до -5
Снижение температуры воздуха ниже нуля ожидают по ночам с 16 до 19 октября. Заморозки прогнозируют во многих областях Украины:
- 16 – 19 октября на Западе,
- 17 – 19 октября в северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях,
- 18 – 19 в Кировоградской, Полтавской,
- 19 октября в Днепропетровской.
Отметки термометра опустятся до 0... -5.
Из-за этого синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый.
Справочно. По данным гидрометцентра, II уровень опасности указывает на опасные погодные условия, которые несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. В таком случае рекомендуют проявлять максимальную осторожность находясь в зоне действия погодных явлений.
Погода на 14 – 15 октября
Несмотря на ночные заморозки, в Украине местами сохранится довольно теплая погода до 18 градусов. Так, в частности, во вторник, 15 октября, днем такая температура будет держаться в южных областях и в Крыму. На остальной территории – в пределах 9 – 15 градусов. Также в большинстве регионов прогнозируют незначительные осадки.
Кроме того, синоптики напоминают, что в понедельник, 14 октября, во многих областях из-за сильного ветра объявлен І уровень опасности, желтый.
Днем 14 октября в западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду,
– отмечают синоптики.