По данным синоптиков, они будут сильными. Об этом пишет Укргидрометцентр.

Смотрите также Как будто настоящая зима: в Карпатах выпал снег и были заморозки до -3 градусов

Украину ожидают заморозки до -5

Снижение температуры воздуха ниже нуля ожидают по ночам с 16 до 19 октября. Заморозки прогнозируют во многих областях Украины:

16 – 19 октября на Западе,

17 – 19 октября в северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях,

18 – 19 в Кировоградской, Полтавской,

19 октября в Днепропетровской.

Отметки термометра опустятся до 0... -5.

Из-за этого синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый.

Справочно. По данным гидрометцентра, II уровень опасности указывает на опасные погодные условия, которые несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. В таком случае рекомендуют проявлять максимальную осторожность находясь в зоне действия погодных явлений.

Погода на 14 – 15 октября

Несмотря на ночные заморозки, в Украине местами сохранится довольно теплая погода до 18 градусов. Так, в частности, во вторник, 15 октября, днем такая температура будет держаться в южных областях и в Крыму. На остальной территории – в пределах 9 – 15 градусов. Также в большинстве регионов прогнозируют незначительные осадки.

Кроме того, синоптики напоминают, что в понедельник, 14 октября, во многих областях из-за сильного ветра объявлен І уровень опасности, желтый.

Днем 14 октября в западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду,

– отмечают синоптики.