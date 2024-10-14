Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

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Так, в понедельник, 14 октября, температура воздуха днем преимущественно будет подниматься до +9...+14 градусов. Исключением станут центральные и южные регионы – там днем ожидается +15...+20 градусов.

К тому же ночью в большинстве регионов страны, кроме юго-западных и центральных областей, пройдут дожди, в Приазовье местами с грозой. Днем в северных и восточных областях небольшой дождь.

Погода 14 октября 2024 года / фото Укргидрометцентр

Во вторник, 15 октября, температура снова снизится. Днем она будет держаться в пределах +9...+15, а в южной части и в Крыму днем будет подниматься до +13...+18.

Ночью в северных и северо-западных областях ожидается небольшой дождь, днем в большинстве регионов Украины, кроме юго-восточной части, пройдут небольшие осадки.

Погода 15 октября 2024 года / фото Укргидрометцентр