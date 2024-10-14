Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

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Останні теплі день в Україні

Так, у понеділок, 14 жовтня, температура повітря вдень переважно підійматиметься до +9…+14 градусів. Винятком стануть центральні та південні регіони – там вдень очікується +15…+20 градусів.

До того ж вночі у більшості регіонів країни, окрім південно-західних та центральних областей, пройдуть дощі, у Приазов'ї місцями з грозою. Вдень у північних та східних областях невеликий дощ.

Погода 14 жовтня 2024 року / фото Укргідрометцентр

У вівторок, 15 жовтня, температура знову знизиться. Вдень вона триматиметься у межах +9...+15, а у південній частині та у Криму вдень підійматиметься до +13…+18.

Вночі у північних та північно-західних областях очікується невеликий дощ, вдень у більшості регіонів України, окрім південно-східної частини, пройдуть невеликі опади.

Погода 15 жовтня 2024 року / фото Укргідрометцентр