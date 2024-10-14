Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. Синоптикиня каже, що ці похолодання триватимуть недовго.

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Які похолодання принесуть арктичні вторгнення

Віра Балабух зазначає, що середня температура повітря взимку буде на 1-2 градуси вище за норму, коливаючись у межах від +5 до -5 градусів. Проте вона каже, що цього року дуже можливі арктичні вторгнення, які в середньому тривають 2-3 дні. Саме ж похолодання залежить від того, якою буде температура.

Тобто, якщо температура, наприклад, в Києві буде +5 градусів, то зниження температури на 10 градусів – це буде -5 градусів. А якщо буде -5 градусів, то це вже -15 градусів. Тому все буде залежати від цього фону,

– стверджує синоптикиня.

Як показують розрахунки синоптиків, є ймовірність того що зима цього року може бути теплою – такою як і минулоріч.

Балабух зазначила, що останні десятиліття спостерігається тенденція до підвищення зимових температур, особливо у січні, коли показники наближаються до типових для листопада.