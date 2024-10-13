Ночью местами столбики термометров могут опуститься до -1 градуса мороза. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 14 октября

В понедельник, 14 октября, в Украине будет облачно с прояснениями. Осадки накроют почти все области. Так, ночью будет дождливо почти на всей территории Украины, кроме Юга. Днем будет дождливо и в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях. На остальной территории – без осадков.

В Картах уже настоящая зима, ведь на высокогорье ожидается мокрый снег ночью и до -1 градуса мороза. Днем – без осадков.

Погода также будет и ветреной. Так, синоптики прогнозируют западный ветер, 7 – 12 метров в секунду. В восточных, западных, Житомирской и Винницкой областях могут быть порывы ветра – от 15 до 20 метров в секунду. Из-за этого в областях объявили штормовое предупреждение.



Штормовое предупреждение 14 октября / Карта Укргидрометцентр

Ночью 14 октября заморозки не прогнозируются. Температура ночью будет достигать +3...+8 градусов, а днем – от +8 до +13. Теплее будет на Юге, где прогнозируют до +19 градусов.

Обратите внимание! В Харьковской области 14 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура в городах Украины

Киев – +10...+12;

Ужгород – +11...+13;

Львов – +10...+12;

Ивано-Франковск – +11...+13;

Тернополь – +9...+11;

Черновцы – +11...+13;

Хмельницкий – +9...+11;

Луцк – +9...+11;

Ровно – +9...+11;

Житомир – +9...+11;

Винница – +11...+13;

Одесса – +16...+18;

Николаев – +15...+17;

Херсон – +17...+19;

Симферополь – +17...+19;

Кропивницкий – +11...+13;

Черкассы – +10...+12;

Чернигов – +10...+12;

Сумы – +10...+12;

Полтава – +10...+12;

Днепр – +11...+13;

Запорожье – +15...+17;

Донецк – +13...+15;

Луганск – +8...+10;

Харьков – +10...+12.



Погода в Украине 14 октября / Карта Укргидрометцентра