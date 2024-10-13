Ночью местами столбики термометров могут опуститься до -1 градуса мороза. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 14 октября

В понедельник, 14 октября, в Украине будет облачно с прояснениями. Осадки накроют почти все области. Так, ночью будет дождливо почти на всей территории Украины, кроме Юга. Днем будет дождливо и в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях. На остальной территории – без осадков.

В Картах уже настоящая зима, ведь на высокогорье ожидается мокрый снег ночью и до -1 градуса мороза. Днем – без осадков.

Погода также будет и ветреной. Так, синоптики прогнозируют западный ветер, 7 – 12 метров в секунду. В восточных, западных, Житомирской и Винницкой областях могут быть порывы ветра – от 15 до 20 метров в секунду. Из-за этого в областях объявили штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение 14 октября
Штормовое предупреждение 14 октября / Карта Укргидрометцентр

Ночью 14 октября заморозки не прогнозируются. Температура ночью будет достигать +3...+8 градусов, а днем – от +8 до +13. Теплее будет на Юге, где прогнозируют до +19 градусов.

Обратите внимание! В Харьковской области 14 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура в городах Украины

  • Киев – +10...+12;
  • Ужгород – +11...+13;
  • Львов – +10...+12;
  • Ивано-Франковск – +11...+13;
  • Тернополь – +9...+11;
  • Черновцы – +11...+13;
  • Хмельницкий – +9...+11;
  • Луцк – +9...+11;
  • Ровно – +9...+11;
  • Житомир – +9...+11;
  • Винница – +11...+13;
  • Одесса – +16...+18;
  • Николаев – +15...+17;
  • Херсон – +17...+19;
  • Симферополь – +17...+19;
  • Кропивницкий – +11...+13;
  • Черкассы – +10...+12;
  • Чернигов – +10...+12;
  • Сумы – +10...+12;
  • Полтава – +10...+12;
  • Днепр – +11...+13;
  • Запорожье – +15...+17;
  • Донецк – +13...+15;
  • Луганск – +8...+10;
  • Харьков – +10...+12.

Погода 14 октября
Погода в Украине 14 октября / Карта Укргидрометцентра