Ночью местами столбики термометров могут опуститься до -1 градуса мороза. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 14 октября
В понедельник, 14 октября, в Украине будет облачно с прояснениями. Осадки накроют почти все области. Так, ночью будет дождливо почти на всей территории Украины, кроме Юга. Днем будет дождливо и в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях. На остальной территории – без осадков.
В Картах уже настоящая зима, ведь на высокогорье ожидается мокрый снег ночью и до -1 градуса мороза. Днем – без осадков.
Погода также будет и ветреной. Так, синоптики прогнозируют западный ветер, 7 – 12 метров в секунду. В восточных, западных, Житомирской и Винницкой областях могут быть порывы ветра – от 15 до 20 метров в секунду. Из-за этого в областях объявили штормовое предупреждение.
Штормовое предупреждение 14 октября / Карта Укргидрометцентр
Ночью 14 октября заморозки не прогнозируются. Температура ночью будет достигать +3...+8 градусов, а днем – от +8 до +13. Теплее будет на Юге, где прогнозируют до +19 градусов.
Обратите внимание! В Харьковской области 14 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Температура в городах Украины
- Киев – +10...+12;
- Ужгород – +11...+13;
- Львов – +10...+12;
- Ивано-Франковск – +11...+13;
- Тернополь – +9...+11;
- Черновцы – +11...+13;
- Хмельницкий – +9...+11;
- Луцк – +9...+11;
- Ровно – +9...+11;
- Житомир – +9...+11;
- Винница – +11...+13;
- Одесса – +16...+18;
- Николаев – +15...+17;
- Херсон – +17...+19;
- Симферополь – +17...+19;
- Кропивницкий – +11...+13;
- Черкассы – +10...+12;
- Чернигов – +10...+12;
- Сумы – +10...+12;
- Полтава – +10...+12;
- Днепр – +11...+13;
- Запорожье – +15...+17;
- Донецк – +13...+15;
- Луганск – +8...+10;
- Харьков – +10...+12.
Погода в Украине 14 октября / Карта Укргидрометцентра