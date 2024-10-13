Уночі місцями стовпчики термометрів можуть опуститися до -1 градусу морозу. Про це повідомив Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 14 жовтня
У понеділок, 14 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Опади накриють майже всі області. Так, уночі дощитиме майже на всій території України, окрім Півдня. Удень дощитиме й у Волинській, Рівненській, північних та східних областях. На решті території – без опадів.
У Картах вже справжня зима, адже на високогір'ї очікується мокрий сніг уночі та до -1 градусу морозу. Вдень – без опадів.
Погода також буде й вітряною. Так, синоптики прогнозують західний вітер, 7 – 12 метрів за секунду. У східних, західних, Житомирській та Вінницькій областях можуть бути пориви вітру – від 15 до 20 метрів за секунду. Через це в областях оголосили штормове попередження.
Штормове попередження 14 жовтня / Карта Укргідрометцентр
Уночі 14 жовтня заморозки не прогнозуються. Температура вночі сягатиме +3…+8 градусів, а вдень – від +8 до +13. Тепліше буде на Півдні, де прогнозують до +19 градусів.
Зверніть увагу! У Харківській області 14 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Температура у містах України
- Київ – +10...+12;
- Ужгород – +11...+13;
- Львів – +10...+12;
- Івано-Франківськ – +11...+13;
- Тернопіль – +9...+11;
- Чернівці – +11...+13;
- Хмельницький – +9...+11;
- Луцьк – +9...+11;
- Рівне – +9...+11;
- Житомир – +9...+11;
- Вінниця – +11...+13;
- Одеса – +16...+18;
- Миколаїв – +15...+17;
- Херсон – +17...+19;
- Сімферополь – +17...+19;
- Кропивницький – +11...+13;
- Черкаси – +10...+12;
- Чернігів – +10...+12;
- Суми – +10...+12;
- Полтава – +10...+12;
- Дніпро – +11...+13;
- Запоріжжя – +15...+17;
- Донецьк – +13...+15;
- Луганськ – +8...+10;
- Харків – +10...+12.
Погода в Україні 14 жовтня / Карта Укргідрометцентру