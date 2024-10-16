Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха для NV.

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В то же время меняется направление ветра: с западного на северный, а 16 – 17 октября на северо-восточный, и будет поступать более прохладная воздушная масса, уточнила синоптик.

Возможны заморозки

Антициклон принесет заморозки на поверхности почвы, которые 17 – 18 октября распространятся и на другие регионы.

"В эти ночи в западных, северных и даже большинстве центральных областей заморозки возможны и на поверхности почвы, и в воздухе", отмечает эксперт.

При изменении погодных условий прогнозируется резкое снижение ночных температур – от +3 до +8 градусов тепла, а днем от 0 до -5 градусов мороза. В Киеве 17-18 октября ожидаются заморозки на почве, а на прилегающих территориях возможно развитие заморозков в воздухе.

Ночи будут холодными

"Действительно холодные ночи будут – будет ясно, без облаков, но тепло, которое накопилось в течение дня в приземном слое атмосферы, сразу высвобождаться", – объяснила Птуха.

Ожидается, что снижение температуры не коснется юго-восточного региона, где ночные показатели будут колебаться от +2 до +8 градусов тепла.

В течение недели дневная температура по всей стране ожидается в пределах +7-13 градусов тепла. Синоптики отмечают, что, хотя со среды ожидается увеличение количества солнечных дней, солнечный свет не будет существенно способствовать потеплению температуры.