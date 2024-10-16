Про це повідомив Укргідрометцентр. В областях, де будуть заморозки, оголошено II рівень небезпечності.
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Сильні заморозки
Так, вночі 17 жовтня у західних, Житомирській і Вінницькій областях, 18 – 19 жовтня в західних, північних та більшості центральних, 19 жовтня і південних очікуються сильні заморозки
0 – -3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий),
– попередили синоптики.
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Де будуть заморозки / Скриншоти з Укргідрометцентру
Погода на три доби: де будуть дощі
- В Укргідрометцентрі також оприлюднили детальний прогноз на три доби, зокрема, 17 – 19 жовтня.
- Синоптики зазначили, що на Півдні, Сході та у Дніпропетровській області подекуди пройде невеликий дощ. На решті території без опадів.
- Вночі та вранці на Заході подекуди туман.
- Вітер північно-східний, на Заході південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
- Вдень в Україні +7 – +12 градусів, на Закарпатті до +16.