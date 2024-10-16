Об этом сообщил Укргидрометцентр. В областях, где будут заморозки, объявлен II уровень опасности.

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Сильные заморозки

Так, ночью 17 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях, 18 – 19 октября в западных, северных и большинстве центральных, 19 октября и южных ожидаются сильные заморозки

0 – -3 градуса (II уровень опасности, оранжевый),

– предупредили синоптики.

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Где будут заморозки / Скриншоты из Укргидрометцентра

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