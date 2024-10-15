"Дрібка" тепла на нашій території протримається декілька днів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха виданню NV.

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Коли до України повернеться тепло

За прогнозом, погода буде не лише теплою, але й майже сухою. Її продовжить визначати поле високого тиску, а тому опадів буде обмаль.

Температурні показники трошечки підвищаться, адже дещо зміниться повітряна маса, вона буде не така холодна,

– розповіла Наталія Птуха.

Очікується, що температура повітря підвищиться уже з 20 жовтня: вдень буде до 13 – 15 градусів тепла по всій країні. На такому рівні позначки термометра утримуватимуться принаймні 4 дні.

Якою буде погода 16 жовтня

Поки українці в очікуванні незначного потепління з 20 жовтня, їх попереджають про сильні заморозки найближчими днями.

За прогнозом погоди, у середу, 16 жовтня, позначки термометрів опустяться нижче нуля на Заході України: там у повітрі буде від 0 до 3 градусів морозу. Тим часом удень у більшості регіонів буде 8 – 13 градусів, а на Закарпатті та Півдні України – навіть 16 градусів тепла.

Також у цей день синоптики прогнозують дощі на крайньому Півдні.