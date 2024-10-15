Відповідно до повідомлення Володимира Зеленського, на Ставці обговорили всі рівні захисту енергетичної інфраструктури. Окрему увагу приділили ППО.

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Про що йшлося на енергетичній Ставці 15 жовтня

Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень. Триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок,

– написав президент.

Оскільки говорили про комплексну підготовку до зими, то під час засідання доповіли всі, хто залучений у процесі: "Нафтогаз", Укренерго, міністерства енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряні сили, обласні військові адміністрації.

"Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах", – додав Зеленський.

Коли почнеться опалювальний сезон

В Україні стає відчутно холодніше та починаються заморозки. В ДСНС попередили: з 16 жовтня та протягом наступних трьох днів майже по всій Україні очікуються сильні заморозки 0...-5 градусів.

Офіційно опалювальний сезон уже почався з вівторка, 15 жовтня. Але в кожній області можуть бути свої нюанси. Коли буде тепло в різних регіонах і що буде з тарифами – читайте тут.