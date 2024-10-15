В Укргідрометцентрі розповіли, що вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

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Якою буде погода в регіонах України

Невеликий, на крайньому Півдні країни помірний дощ, в західних областях – без опадів,

– розповіли синоптики.

Також попередили, що вночі на Заході України будуть сильні заморозки у повітрі – від 0 до 3 градусів морозу. У решті областей протягом дня буде тепліше – 3 – 8 градусів тепла, на узбережжі морів – до 10 градусів.

Вдень у більшості областей буде 8 – 13 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та на Півдні країни – до 16 градусів тепла, найхолодніше – на високогір'ї Карпат вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень 4 – 9 градусів тепла.

У Київській області хмарно з проясненнями, вночі місцями буде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду, температура вночі 3 – 8 градусів тепла, вдень – 8 – 13 градусів.

У Києву вночі 4 – 6 градусів тепла, вдень – орієнтовно 10 градусів.

Якою буде погода в містах України

Київ – +9...+11

Ужгород – +13...+15

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +10..+12

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +10...+12

Рівне – +8...+10

Житомир – +9...+11

Вінниця – +12...+14

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +8...+10

Суми – +10...+12

Полтава – +10...+12

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12...+13

Луганськ – +10...+12

Харків – +10...+12



Прогноз погоди в Україні 16 жовтня / Карта Укргідрометцентру