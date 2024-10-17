В Укргидрометцентре говорят, что 18 – 19 октября будут сильные заморозки. Они охватят большинство областей Украины.
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На Западе Украины заморозки
На подъезде ко Львову и в самом Львове сильный туман, будьте внимательны и осторожны за рулем,
– написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Изморозь на машинах / Фото Игоря Зинкевича
Видео, выложенное депутатом, поражает: машины едут как в молоке, потому что из-за тумана плохо видно дорогу.
Во Львове и пригороде сильный туман: смотрите видео
Некоторые пользователи сети продемонстрировали, что не были готовы к заморозкам, хотя синоптики и предупреждали о них заранее.
Мужчина чистит машину банковской карточкой: смотрите видео
Важно! Будьте осмотрительны на дорогах и следите за прогнозом погоды! Это может спасти вам и другим людям жизнь!
Камеры корреспондентов 24 Канала также поймали иней.
Георгины уже будто покрыты снегом / Фото Натальи Пристанской, 24 Канал
Осенне-зимние листья удивительно красивы / Фото Натальи Пристанской, 24 Канал
Зима понемногу приближается / Фото Натальи Пристанской, 24 Канал
Интересно, что погода в этом году такая, что рядом с инеем можно увидеть и вполне зеленые листья.
Большинство деревьев еще зеленые / Фото Вероники Гавриленко, 24 Канал
Иней на траве / Фото Вероники Гавриленко, 24 Канал