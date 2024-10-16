В Укргидрометцентре предупредили о тумане ночью и утром, поэтому водителям следует быть осторожными. К слову, с 1 ноября введут ограничение скорости движения на всех дорогах Украины, ведь государство переходит на зимний период.

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Прогноз погоды в Украине на 17 октября

Синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. В южной части, восточных, Днепропетровской, ночью и в Черкасской и Кировоградской областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Ветер северный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки (в воздухе) 0...-3 градуса, в большинстве северных областей температура +1...+6 (на поверхности почвы заморозки 0...-3), на остальной территории +3...+8; днем в Украине +7...+12, на Закарпатье до +15 градусов.

Прогноз погоды на 17 октября в Киеве и в столичном регионе

Здесь также должно быть облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +1...+6 градусов, днем +7...+12; в Киеве ночью +3...+5, днем около +10 градусов.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях

Ночью 17 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях, 18-19 октября в западных, северных и большинстве центральных, 19 октября и южных областей сильные заморозки 0...-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

Погода в областных центрах

Киев +9...+11

Ужгород +12...+14

Львов +10...+12

Ивано-Франковск +9...+11

Тернополь +9...+11

Черновцы +9...+11

Хмельницкий +9...+11

Луцк +9...+11

Ровно +9...+11

Житомир +9...+11

Винница +9...+11

Одесса +10...+12

Николаев +10...+12

Херсон +10...+12

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +9...+11

Черкассы +8...+10

Чернигов +8...+10

Сумы +7...+9

Полтава +9...+11

Днепр +9...+11

Запорожье +10...+12

Донецк +8...+10

Луганск +8...+10

Харьков +8...+10

Прогноз погоды в Украине на 17 октября / Укргидрометцентр