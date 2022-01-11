Где будет холоднее всего

Температура станет опускаться с 12 января. Так, уже в среду столбики термометров в северо-восточных регионах будут на уровне -12… -14 градусов.

Интересно Температура продолжает бить рекорды: последние 7 лет стали самыми жаркими на планете

12 января в Украине ясная погода. Ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Холоднее всего будет в Чернигове – -13… -15 градусов. В восточных и западных областях температура опустится до -5… -6 градусов. В Центре синоптики прогнозируют -9… -11 градусов, в Киеве – -12… -14 градусов.

Наименьшие морозы будут в Крыму – -1… -3 градусов. В Одессе, Николаеве и Херсоне -3… -5 градусов, а ночью -9 градусов.

Прогноз погоды на 12 января / Карта Укргидрометцентра

Прогноз погоды на Старый Новый год

В ночь на Старый Новый год температура воздуха опустится еще больше:

в Сумах столбики термометров будут на уровне -17… -19 градусов;

в Николаеве – -12… -14 градусов;

на Западе – 12… -14, только во Львове чуть теплее – -9… -11 градусов;

в Киеве – -15… -17 градусов;

в Харькове – -14… -16 градусов.

Прогноз погоды на 13 января / Карта Укргидрометцентра

Сильные морозы не задержатся надолго. Уже днем 14 января столбики термометров поднимутся. Практически во всех регионах они будут колебаться около 0 градусов. В то же время на Востоке прогнозируют -4 градуса, а на Юге – +3 градуса.

В западных и северных областях синоптики обещают небольшой снег. Дальше столбики термометров будут подниматься.