Соответствующее заявление о рекордном повышении средней температуры воздуха в мире сделали в Европейском центре по вопросам изменения климата.

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Температура воздуха за последние годы рекордно выросла

В течение последних 7 лет на планете было наиболее горячо за всю историю наблюдений. В частности, 2021 год стал пятым самым теплым годом с рекордной жарой в определенных странах.

Климатологи ЕС сообщили, что количество газов, которые нагревают нашу атмосферу, продолжает увеличиваться. А экологические, человеческие и экономические убытки от повышения температуры уже наблюдаются во всем мире.

В европейских странах зафиксировали самое теплое лето. А в США и Канаде температурные рекорды были побиты на несколько градусов. Это вызвало сильные лесные пожары в июле и августе 2021 года. Возгорания уничтожили почти целые города дотла и унесли сотни жизней.

Эти события являются суровым напоминанием о необходимости изменить наш образ жизни, сделать решительные и эффективные шаги на пути к устойчивому обществу и работать над сокращением чистых выбросов углерода,

– подчеркивают эксперты.

В то же время данные Copernicus показали, что 2021 год был пятым самым жарким за всю историю наблюдений. Прошлый год был немного теплее, чем 2015 и 2018 годы.

Средняя температура 2021 года была на 1,1 – 1,2 градуса выше доиндустриального уровня, то есть примерно 150 лет назад.

Рекордно теплое завершение года: что известно

В европейских странах зафиксировали рекордно теплое завершение года. Температура воздуха в некоторых из них достигла отметок, которые обычно фиксируют только в апреле.

В частности, в Бильбао, что в Испании, столбики термометров поднялись до +24,7 градуса. Это максимальная температура от начала ведения учета в 1947 году.

Обратите внимание! Средняя температура воздуха в Киеве в 2021 году составила 9,2 градуса тепла. Это на 0,2 градуса больше климатической нормы 1991 – 2020 годов.

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