Відповідну заяву про рекордне підвищення середньої температури повітря у світі зробили в Європейському центрі з питань зміни клімату.

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Температура повітря за останні роки рекордно зросла

Протягом останніх 7 років на планеті було найспекотніше за всю історію спостережень. Зокрема, 2021 рік став п'ятим найтеплішим роком з рекордною спекою у певних країнах.

Кліматологи ЄС повідомили, що кількість газів, які нагрівають нашу атмосферу, продовжують збільшуватися. А екологічні, людські та економічні збитки від підвищення температури вже спостерігаються у всьому світі.

В європейських країнах зафіксували найтепліше літо. А у США та Канаді температурні рекорди були побиті на декілька градусів. Це спричинило сильні лісові пожежі в липні та серпні 2021 року. Займання знищили майже цілі міста вщент і забрали сотні життів.

Ці події є суворим нагадуванням про необхідність змінити наш спосіб життя, зробити рішучі та ефективні кроки на шляху до сталого суспільства і працювати над скороченням чистих викидів вуглецю,

– наголошують експерти.

Водночас дані Copernicus показали, що 2021 рік був п'ятим найспекотнішим за всю історію спостережень. Минулий рік був трохи теплішим, ніж 2015 і 2018 роки.

Середня температура 2021 року була на 1,1 – 1,2 градуса вище за доіндустріальний рівень, тобто приблизно 150 років тому.

Рекордно тепле завершення року: що відомо

В європейських країнах зафіксували рекордно тепле завершення року. Температура повітря в деяких із них досягла позначок, які зазвичай фіксують лише у квітні.

Зокрема, у Більбао, що в Іспанії, стовпчики термометрів піднялися до +24,7 градуса. Це максимальна температура від початку ведення обліку в 1947 році.

Зверніть увагу! Середня температура повітря у Києві у 2021 році становила 9,2 градуса тепла. Це на 0,2 градуса більше від кліматичної норми 1991 – 2020 років.

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