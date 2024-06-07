Соответствующую информацию об отключениях света 8 июня сообщила пресс-служба Укрэнерго в своем телеграм-канале.

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Когда в Украине будут отключать свет 8 июня

В субботу, 8 июня, облэнерго во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений света с 00:00 до 05:00 утра, а также с 16:00 до 24:00.

В то же время отмечается, что электроснабжение для объектов критической инфрастурктуры – ограничиваться не будет.



Когда будут отключать свет 8 июня / Фото Укрэнерго

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