Соответствующую информацию об отключениях света 8 июня сообщила пресс-служба Укрэнерго в своем телеграм-канале.
Смотрите также Отключение света по всей Украине: какая ситуация в энергосистеме 7 июня
Когда в Украине будут отключать свет 8 июня
В субботу, 8 июня, облэнерго во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений света с 00:00 до 05:00 утра, а также с 16:00 до 24:00.
В то же время отмечается, что электроснабжение для объектов критической инфрастурктуры – ограничиваться не будет.
Когда будут отключать свет 8 июня / Фото Укрэнерго
Анонс нового порядка распределения лимитов: что сказали в Минэнерго
- Первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко рассказал, что в Украине с 8 июня будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений. Сейчас система будет работать в тестовом режиме.
- По словам Власенко, новый порядок должен обеспечить меньшую продолжительность ограничений электроэнергии.
- Как будет работать новый порядок распределения лимитов – читайте подробнее в материале 24 Канала.